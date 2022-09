Vlaming getuigt over schade na overstromingen in Italië: "Er liggen auto's aangespoeld op rotondes”

WEERBE­RICHT. Afwisse­lend opklarin­gen en wolkenvel­den, rukwinden aan de kust

Er zijn woensdagochtend nog tijdelijk (onweers)buien mogelijk in de buurt van de Duitse en Luxemburgse grens. Elders is het droog met brede opklaringen en wolkenvelden. In de namiddag komen er in het binnenland stapelwolken tot ontwikkeling. Ten zuiden van Samber en Maas kunnen hier enkele lokale buien of onweders uit ontstaan, meldt het KMI.

31 augustus