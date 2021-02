Vlaanderen ontwaakt onder wit tapijt: het wordt alsmaar kouder vandaag, volgende week tot zelfs -10 graden

Vlaanderen wordt wakker onder een laag sneeuw van twee tot zes centimeter. Na een week met zachtere temperaturen is koning Winter nu echt wel in ons land, én de temperaturen rond het vriespunt blijven nog een week aanhouden. Een overzicht van waar er al sneeuw viel.

De sneeuwzone ligt op dit moment boven Nederland waar op veel plaatsen een sneeuwdek is ontstaan van 10 tot lokaal 15 cm. Vlaanderen moet het met minder stellen: een tapijt van 2 tot 6 centimeter. Daar kan de komende uren nog sneeuw bijkomen, maar het gaat om lichte sneeuwval die het witte tapijt niet erg zal aandikken.

IJskoud

De sneeuwval van dit weekend zorgt voor een ijskoud scenario de komende dagen. Er worden vanaf dinsdag geleidelijk opklaringen verwacht waardoor het kwik in de nachtperiode onderuit zal gaan. Op veel plaatsen zal het dan matig tot zelfs streng vriezen (-10°C). Hoelang de vrieskou zal aanhouden is op dit moment nog koffiedik kijken. Weermodellen houden de winterse periode nu alvast aan tot volgende week vrijdag, volgens NoodweerBenelux.

Vooral in de provincie Antwerpen viel er al sneeuw, maar ook in de andere Vlaamse regio’s. Hieronder enkele sfeerbeelden.

Antwerpen

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Verwachtingen

Later vandaag valt er nog sneeuw in Vlaanderen maar in de loop van de dag wordt het geleidelijk droger vanaf het zuiden. De komende dagen geraakt het kwik nauwelijks boven het vriespunt. Dat meldt het KMI, dat ook waarschuwt voor gladde wegen.

Het is vandaag zwaarbewolkt met sneeuw in Vlaanderen en aanvankelijk nog wat regen in het zuiden van het land. In het centrum kan er nog wat aanvriezende regen vallen. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droger vanaf het zuiden. De maxima schommelen tussen -2 graden in de Kempen en +5 graden in Lotharingen. De noordoostenwind waait matig tot vrij krachtig, aan zee soms krachtig. In het zuiden van het land is de wind eerder zwak tot matig uit een veranderlijke hoek.

In de nacht van zondag op maandag wordt het koud met minima tussen 0 graden in Lotharingen en -6 graden in de Kempen. Er blijft vrij veel bewolking hangen met hier en daar nog wat sneeuw en kans op aanvriezende regen ten zuiden van Samber en Maas. De noordoostenwind waait matig tot soms vrij krachtig aan zee en in het noorden van het land.

Maandag wordt een koude bewolkte dag. Af en toe kan er wat lichte sneeuw vallen. De maxima liggen tussen -1 graad in het zuiden van het land en -5 graden in het noorden. De wind waait overwegend matig uit het noordoosten tot oosten. In het zuidoosten van het land is de wind eerder zwak uit veranderlijke of oostelijke richtingen.

Dinsdag blijven we onder invloed van de koude polaire luchtstroom. Overal worden ijsdagen verwacht met in het centrum maxima rond -4 graden. Het blijft meestal droog, al kan er voor de middag soms wat lichte sneeuw vallen. Tijdens de namiddag komen er opklaringen.

Woensdag verwachten we brede opklaringen. Het blijft overal vriezen bij maxima tussen -4 graden in het noorden en -3 graden in het zuiden en dit bij een goed voelbare noordoostenwind.

Tijdens de tweede helft van volgende week lijkt een blokkade van hoge druk boven Scandinavië te ontstaan, waardoor het bij ons nog enkele dagen droog en koud blijft. Op donderdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af bij maxima tussen -1 en -4 graden.

Ook vrijdag zet het droge en koude winterweer zich voort met regelmatig brede opklaringen. De maxima liggen tussen 0 en -5 graden. Zaterdag lijkt het ook droog en koud te blijven met zonnige perioden. De maxima liggen rond -1 graad in het centrum.

