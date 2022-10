Vermoedelijke tornado richt ook ravage aan in Waalse dorpjes

Het weerDe stormcel die gisteren tientallen huizen heeft beschadigd in het noorden van Frankrijk, richtte ook in ons land schade aan. In de provincie Henegouwen deed het noodweer bomen omwaaien en raakten daken beschadigd. Vermoedelijk ging het om een windhoos, bevestigt weerman David Dehenauw.

De dorpjes Braffe en Willaupuis, in de buurt van Péruwelz in Henegouwen, kregen gisteravond de volle lading. Waalse media spreken van een mini-tornado die omstreeks 19.30 uur over de plaatsen trok. Weerman David Dehenauw bevestigt na analyse van radarbeelden dat het vermoedelijk om een tornado ging.

Tuinmeubelen

Volgens RTL Info moest de brandweer zeker vijftig keer uitrukken voor omgewaaide bomen en beschadigde daken in de omgeving van Péruwelz, vlak bij de grens met Frankrijk. In Braffe is vooral de Rue du Gros Tilleul getroffen. “De daken van verschillende huizen raakten beschadigd. Van één woning vloog een groot deel van het dak weg”, vernam ‘La Dernière Heure’ van de brandweer.

“Eerst was er een onweersbui met veel bliksem. Toen begon het plotseling zeer hevig te regenen en was er een windstoot”, getuigt een inwoonster in de Franstalige krant. Volgens een andere bewoner was er een minitornado: “Ik zag mijn tuinmeubelen draaien.”

Meer dan 2.400 bliksems

Er werden tijdens de storm in België in totaal 2.444 ontladingen geregistreerd. In het Vlaamse Gewest ging het om 1.488 wolk-wolkontladingen (bliksem van wolk naar wolk) en 251 wolk-grondontladingen (bliksem van wolk naar aarde).

In Vlaanderen is er vooralsnog geen sprake van stormschade. Toch hield het onweer ook bij ons lelijk huis. In de streek rond Poperinge vielen hagelstenen met een diameter tot 3 centimeter uit de lucht.

Tornado in het noorden van Frankrijk

Voordat het noodweer over ons land trok, deed het Noord-Frankrijk daveren. Ook het dorpje Bihucourt bij de havenstad Calais werd getroffen door een minitornado. Tientallen daken werden van huizen geblazen en de straten lagen bezaaid met dakpannen en omgewaaide bomen. Ook waaide een deel van het dak van de dorpskerk weg.

Fotograaf Rick Bekker kon vastleggen hoe de tornado zich als een zwarte wolk in de lucht boven Bihucourt vormde.

Andere beelden — die hieronder te bekijken zijn — tonen welke ravage de wervelwind vanaf circa 18 uur aanrichtte bij onze zuiderburen. In het dorp Hendecourt-lès-Cagnicourt, eveneens in de regio Pas-de-Calais, en in Conty, in het departement Somme, richtten minitornado’s volgens Franse media ook veel schade aan.

