Verenigde Staten geteisterd door hittegolf: in Death Valley stijgt kwik tot 50 graden

WEERBE­RICHT. Zomer schakelt versnel­ling hoger: volgend weekend kan kwik stijgen tot 33 (!) graden

De zomer schakelt een versnelling hoger. Begin volgende week ontwikkelt zich nabij onze streken een nieuw hogedrukgebied en dat jaagt de temperaturen fors de hoogte in. In de loop van de week gaan we richting 30 graden en komend weekend zouden we er zelfs nog over gaan. Zaterdag zou het zo wel eens de warmste dag van het jaar tot nu toe kunnen worden.

12 juni