Veel bewolking en in de Hoge Venen nog sneeuw, maar komend weekend gaan we naar 16 graden

Nog even op de tanden bijten: het wordt vandaag de koudste dag van de week, met veel bevolking en hier en daar een buitje. Maar er is beterschap op komst. De komende dagen stijgt het kwik naar 14 graden en komend weekend zouden we zelfs 16 graden kunnen halen.

Vandaag is het dus nog overwegend zwaarbewolkt. Vooral in het oosten van het land kan een spatje regen vallen. In de Hoge Venen vallen de buitjes onder de vorm van sneeuw of smeltende sneeuw. Aan zee zou in de namiddag de zon meer tevoorschijn komen. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 tot 9 graden in het centrum en het westen van het land. De wind waait overwegend zwak uit noordwestelijke richtingen.

Vanavond en volgende nacht is het droog en blijft de bewolking overheersen. De minima liggen tussen 0 en 5 graden bij een zwakke en veranderlijke wind. Aan zee wordt de wind zuidwestelijk en tegen de ochtend matig.

Morgen blijft het droog, maar overwegend bewolkt. ‘s Ochtends en ‘s avonds zijn er opklaringen mogelijk. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 10 of 11 graden in het westen van het land. In de Ardennen is de wind zwak en veranderlijk, elders zwak tot matig uit zuidwest.

Woensdag krijgen we droog en aangenaam weer met brede opklaringen. De maxima liggen dan tussen 9 en 13 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidzuidwest. In de loop van de namiddag draait de wind in het westen van het land naar west tot noordwest, wat tot meer bewolking kan leiden.

Ook donderdag houden we het droog, met aanvankelijk veel wolken, maar na de middag meer zon. Het wordt 13 graden. Vrijdag kan het na de middag wel wat regen, bij 12 graden. Zaterdag zal het opnieuw aan de frisse kant zijn, met een graad of 11. “Zondag wordt de betere dag”, aldus onze weerman Frank Duboccage. “Dan komen we eindelijk nog eens boven de 15 graden uit. Het zou zelfs 16 graden kunnen worden.”

