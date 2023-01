Vannacht en morgenochtend trekken winterse buien over ons land: sneeuwtapijt tot 5 centimeter dik in Limburg, code geel wegens gladheid in verschillende provincies

Vannacht en donderdagvoormiddag trekken winterse buien van noordwest naar zuidoost over ons land, waarbij we de meeste activiteit verwachten over het noordoosten. Tijdens intensere buien kan er een sneeuwlaag ontstaan in de lage gebieden van ons land, ook in Brabant en Antwerpen. In verschillende provincies geldt morgenochtend dan ook code geel wegens gladheid.

Het KMI verwacht vannacht regen- of hagelbuien aan zee, buien van smeltende sneeuw in het centrum en sneeuwbuien op het Ardense reliëf en mogelijk ook in Limburg. De buien bereiken pas tegen de ochtend de hoger gelegen gebieden, waar nog enkele centimeter verse sneeuw bijvalt. Tegen die tijd wordt het over het westen alweer grotendeels droog met soms brede opklaringen. In de gebieden nabij de Franse grens blijft het nagenoeg droog.

In Brabant en Antwerpen voorspelt het KMI een sneeuwlaagje van 1 tot 2 centimeter, in Limburg kan het sneeuwtapijt tot wel 5 centimeter dik liggen.

De minima dalen naar waarden tussen -6 en -4 graden in de Ardennen, rond -1 of 0 graden in het centrum en Limburg en rond +3 à +4 graden aan zee.

Donderdagvoormiddag is het bewolkt met sneeuwbuien over het oosten van het land. Elders zijn er brede opklaringen en is het droog. Ook in de namiddag blijft de bewolking domineren over het zuiden van het land. In de late namiddag stijgt opnieuw de kans op een winterse bui vanaf de Noordzee. De maxima gaan van -1 tot +1 graad in de Ardennen, +4 graden in het centrum en +5 graden aan zee.

Volledig scherm code geel wegens gladheid © Meteo.be

Donderdagavond en - nacht blijft het zwaarbewolkt ten zuiden van Samber en Maas met vooral in de Ardennen kans op aanvriezende mist. Elders is het halfbewolkt met soms brede opklaringen. Plaatselijk is er kans op enkele winterse buien. De minima liggen tussen -8 en -5 graden in de Ardennen, -2 graden in het centrum en +3 graden aan zee.

Ook tijdens de rest van de week verwacht het KMI koud winterweer met ‘s nachts vorst en overdag maxima rond 2 à 3 graden in het centrum.

