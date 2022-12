Vannacht einde van de vrieskou in Vlaanderen: volgende week temperaturen met dubbele cijfers

Brugge/Kortrijk LIVE. Snelwegen in West- en Oost-Vlaanderen liggen er spekglad bij, al 70 ongevallen, code oranje in heel Vlaanderen: “Blijf aub binnen als je de weg niet op moet”

De snelwegen in West- en intussen ook Oost-Vlaanderen liggen er zondagavond spekglad bij. In totaal zijn er al 70 ongevallen gebeurd. Omdat er geen ziekenwagens genoeg zijn, is beslist om in West-Vlaanderen het medisch interventieplan te activeren en op grote schaal ziekenwagens van het Rode Kruis in te zetten. “Als je vanavond niet op de baan moet, blijf dan binnen”, aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Intussen is code oranje van kracht in het hele land. Ook in de omgeving van Gent worden al een tiental ongevallen gemeld.

20:29