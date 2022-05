Vandaag zonnige en warme dag, dinsdag maxima tot 26 graden

Eerst nog zonnig, daarna stilaan meer wolken en komende dagen ook regen

Donderdag is het eerst overal zonnig. In de loop van de namiddag verschijnen er hoofdzakelijk over het oosten wolken, maar blijft het naar het westen toe nog overwegend zonnig. We halen maxima van 13 à 14 graden in de Hoge Venen, rond 16 graden aan de kust en tussen 17 en 19 graden in Laag-België. Aan zee wordt de matige noordoostenwind in de loop van de dag vrij krachtig uit noordnoordoost met pieken tot 55 km/u. Dat meldt het KMI.

21 april