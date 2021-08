Vandaag zonnige dag met temperaturen tot 23 graden vanaf vanavond kans op regen

WeerVandaag blijft het droog en is het vaak zonnig met soms enkele hoge sluierwolken. In de loop van de dag ontstaan er lokale stapelwolken. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 23 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig, aan zee matig, uit noordoost krimpend naar noord. Dat meldt het KMI.

Deze avond neemt de bewolking toe over het noorden en het noordwesten van het land, maar elders blijft het nog lichtbewolkt. Volgende nacht wordt het vanaf het noorden overal zwaarbewolkt met geleidelijk wat lichte regen of motregen. Op het einde van de nacht wordt het opnieuw overwegend droog over het noorden. De minima liggen tussen 10 en 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Aan zee waait de wind soms vrij krachtig.

Morgen wordt het wisselend tot meestal zwaarbewolkt met enkele lokale buitjes of wat regen. Met maxima van 14 graden in de Hoge Venen tot 19 graden in het centrum is het koel voor de tijd van het jaar. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit noordwest.

Vrijdagochtend hangt er in de Ardennen lokaal ochtendgrijs. Elders is het wisselend bewolkt. In de loop van de dag verdwijnt het ochtendgrijs en wordt het wisselend bewolkt met soms brede opklaringen en meer bewolkte perioden. Vooral in de oostelijke landshelft kunnen er uit de wolkenvelden nog enkele buien vallen. De maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit noordelijke richtingen.

Zaterdagochtend hangen er in de Ardennen opnieuw lage wolkenvelden. In de loop van de dag wordt het overal wisselend tot soms zwaarbewolkt met kans op enkele buien. De kans op buien is opnieuw het grootst in de oostelijke landshelft (met daar zelfs kans op een lokale donderslag). De maxima schommelen tussen 14 en 20 graden bij een nog steeds matige tot vrij krachtige wind uit noordelijke richtingen.

Zondag verandert er weinig. Opklaringen wisselen af met soms veel wolkenvelden en hier en daar kan er een bui vallen. De maxima schommelen tussen 15 en 20 graden bij een meestal matige wind uit noordelijke richtingen.