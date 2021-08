Vandaag zonnige dag met temperaturen tot 23 graden, frisser weer op komst

Nu blijft het nog zacht en zonnig met geleidelijk enkele wolkenvelden in het noorden van het land. In de Ardennen wordt er ook wat stapelbewolking gevormd. De maxima schommelen tussen 18 graden op de Ardense hoogvlakten en 22 of 23 graden in veel streken.

Vanavond blijft het nog droog met mooie opklaringen in het centrum en het zuiden van het land, maar ‘s nachts neemt de bewolking overal toe met meestal lichte regen of motregen vanaf het noorden van het land. Op het einde van de nacht wordt het opnieuw droger over het noorden van het land. De minima schommelen tussen 10 graden op de Ardense hoogten en 16 graden in het westen van het land.

Morgen verwacht het KMI eerst veel bewolking met meestal lichte regen of motregen in het zuiden van het land. Later wordt het wisselend tot zwaarbewolkt vanaf het noorden met enkele buitjes. Het wordt fris met temperaturen niet hoger dan 14 graden op de Ardense hoogten en 18 graden in Vlaanderen.

In de nacht naar vrijdag wordt het droger en klaart het op vanaf het noorden. Het wordt een frisse nacht met minima tussen 6 en 10 graden in de Ardennen, mogelijk zelfs lager in de Oostkantons, 11 tot 13 graden in de meeste streken en 14 graden aan zee.

Vrijdagochtend hangt er in de Ardennen lokaal ochtendgrijs. Elders is het wisselend bewolkt. In de loop van de dag verdwijnt het ochtendgrijs en wordt het wisselend bewolkt met soms brede opklaringen en meer bewolkte perioden. Vooral in de oostelijke landshelft kunnen er uit de wolkenvelden nog enkele buien vallen. De maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit noordelijke richtingen.

Zaterdagochtend hangen er in de Ardennen opnieuw lage wolkenvelden. In de loop van de dag wordt het overal wisselend tot soms zwaarbewolkt met kans op enkele buien. De kans op buien is opnieuw het grootst in de oostelijke landshelft (met daar zelfs kans op een lokale donderslag). De maxima schommelen tussen 14 en 20 graden bij een nog steeds matige tot vrij krachtige wind uit noordelijke richtingen.

Ook zondag blijft het gedeeltelijk of soms zwaarbewolkt met wat regen of enkele buien. De kans op neerslag is opnieuw groter over het oosten. De maxima schommelen tussen 14 of 15 graden in de Hoge Venen en 19 of 20 graden in het westen. Ook het begin van volgende week zou wisselvallig worden, met perioden van regen of buien.