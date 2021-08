Vandaag wisselvallig met rukwinden aan de kust, komende dagen geen warm weer op komst

Vrijdagnamiddag is het vrij zonnig en droog in het westen. Elders is het wisselend bewolkt met kans op enkele plaatselijke buien. In het oosten van het land is de kans op buien groter. Het is aan de koele kant met maxima tussen 13 graden in de Hoge Venen en 20 graden in het centrum. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond vallen er vooral in het oosten eerst nog buien. Na middernacht wordt het in het binnenland meestal droog, terwijl er in de kuststreek opnieuw enkele lokale buitjes kunnen vallen. Ten zuiden van Samber en Maas verwachten we veel lage wolkenvelden met soms beperkt zicht en plaatselijk wat motregen. De minima liggen tussen 9 of 10 graden in de Ardennen en 15 of 16 graden aan zee. Er waait een zwakke tot matige en aan zee vrij krachtige wind uit noordelijke tot noordwestelijke richtingen.

Zaterdag neemt de kans op buien vanaf de middag weer toe, mogelijk met een plaatselijke donderslag. Aan zee blijft het op enkele kleine buitjes na overwegend droog en wordt het in de namiddag zonnig. We halen 14 tot 20 graden. Zaterdagavond en -nacht is het wisselend tot later overwegend zwaarbewolkt met kans op enkele lokale buitjes.

In de loop van zondag wordt het zwaarbewolkt met wat lichte regen of buien. De grootste kans hierop is waarschijnlijk voor het oosten en het noordoosten van het land. De maxima schommelen tussen 14 en 19 graden.

Zwaarbewolkte perioden en opklaringen wisselen elkaar maandag af. Er is nog wat neerslag mogelijk, vooral dan op het reliëf. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden.

Dinsdag is het wisselvallig met opklaringen maar zijn er ook zwaarbewolkte perioden met buien. Deze zijn het meest intens in het oosten van het land. De maxima schommelen tussen 15 en 19 of 20 graden.

Woensdag is de buienkans veel kleiner maar toch niet geheel uitgesloten. De maxima liggen nog steeds tussen 15 en 20 graden. Donderdag en vrijdag is het gedeeltelijk bewolkt met een kleine kans op een lokaal buitje. Het is wat zachter, met maxima tot 22 of 23 graden.

