Vandaag tot 26 graden: zijn warme lentedagen voorbode van hete zomer? “Kans op warme, droge zomer is groter”

De maxima schommelen vandaag tussen 21 en 26 graden, aan zee is het wat koeler met 19 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige wind. Er zijn wel vrij veel hoge en middelhoge wolkenvelden, maar het blijft meestal droog. Ook komende nacht blijft het droog, met hier en daar wat wolkenvelden. Het koelt af naar 5 tot 11 graden in de Ardennen en tussen 10 en 14 graden elders.

De zachte temperaturen zijn helemaal niet uitzonderlijk voor de maand mei, legt weerman David Dehenauw uit. “We hebben soms temperaturen van 30 graden in de loop van mei”, wijst hij erop. De gunstige weerkaarten zijn het gevolg van het ene na het andere hogedrukgebied dat ons land momenteel te verwerken krijgt.

Voorbode van hete zomer?

Betekent het mooie weer dat er ook een hete zomer zit aan te komen? “Ja en neen”, verduidelijkt Dehenauw. “De kans op een zomer die warmer en droger is dan normaal, is groter dan dat we een zomer krijgen zoals vorig jaar, die veel natter dan normaal was”, zegt de weerman. Want hoe langer het droog blijft, hoe groter de kans op hogere temperaturen.

Hoe komt dat?

“Een deel van de zonnewarmte die de bodem bereikt, wordt gebruikt om vocht uit de bodem te verdampen. Maar als dat er niet is, dan wordt een groter deel gebruikt om de lucht boven die grond te verwarmen.” Het zijn die luchttemperaturen die gemeten worden, waardoor de kans op hogere temperaturen natuurlijk ook hoger is.

“Ik spreek in termen van kansen. Dit is geen voorspelling”, onderstreept Dehenauw. “Ik kan alleen zeggen dat de kans groter is op een drogere en warmere zomer dan normaal.” De weerman spreekt over de periode tussen 1 juni en 31 augustus.

Weer voor de komende dagen

Ook de komende dagen blijft het mooie weer aanhouden. Morgen is het droog met geregeld zon, maar soms ook meer bewolkte perioden. De maxima schommelen tussen 17 en 24 graden. De wind is matig, maar aan de kust en op de Ardense hoogten soms vrij krachtig.

Donderdag is er eerst kans op lokale regen of enkele buien. In de loop van de dag wordt het opnieuw droog met vooral naar het westen toe meer opklaringen. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden bij een matige wind. Vrijdag blijft het droog met zon en wolkenvelden. De maxima schommelen in de meeste streken rond 20 à 21 graden. De westen- tot zuidwestenwind is matig en aan de kust soms vrij krachtig.

