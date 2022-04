Vandaag plots 10 graden kouder, maar hoe ziet de eerste week van de paasvakantie eruit?

Winter’s coming: mogelijk koudste 1 april sinds 1963 in ons land, skiërs zijn zeker van dik pak sneeuw in de Alpen

Nee, het is geen aprilgrap, er is wel degelijk sneeuw op komst. Morgenochtend kan er al wat natte sneeuw vallen en overmorgen - 1 april- kan er lokaal vijf centimeter of meer sneeuw blijven liggen in Vlaanderen. Opmerkelijk is dat we wellicht de koudste 1 april sinds 1963 op ons - hopelijk goed geïsoleerd - dak krijgen. En wie tijdens de paasvakantie gaat skiën, legt best de sneeuwkettingen klaar.

30 maart