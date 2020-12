Vandaag nog zacht herfstweer met temperaturen tot 10 graden, regenachtig weekend op komst

Deze ochtend trekt een regenzone van het centrum naar het oosten van het land. Daarachter wordt het meestal droog, behalve in het westen waar we nog enkele buien verwachten. De maxima bereiken opnieuw 10 graden. Dat meldt het KMI.

Er valt dus eerst regen in het centrum en het oosten van het land. Nadien verlaat de regenzone ons land via Duitsland. Het wordt vanuit het westen wisselend bewolkt. In het westen van het land verwachten we enkele buien die binnen komen drijven vanuit het Kanaal en de Noordzee. De maxima schommelen tussen 7 graden op de Hoge Venen en 10 graden aan zee.

Vanavond en -nacht blijft het droog met brede opklaringen, maar later zal er zich op sommige plaatsen lage bewolking vormen. Vooral op de zuidoostelijke zijde van de Ardennen komen er mistbanken voor. De minima liggen tussen 2 of 3 graden in sommige Ardense valleien en 7 graden in Vlaanderen.

Morgen zijn er zonnige periodes en blijft het droog, maar komen er in de voormiddag nog veel lage wolkenvelden voor, vooral ten zuiden van Samber en Maas. In de zuidelijke Ardennen komt er ook mist voor. De maxima schommelen tussen 5 en 10 graden. De wind waait matig uit een zuidelijke richting met vooral in het westen windstoten tot 50 km/ u.

Zaterdag is het eerst droog met zon, vooral over het oosten. In het westen is het al snel betrokken en in de namiddag gaat het regenen. Het blijft in het oosten wellicht nog droog tot de avond. Het is zacht met maxima tussen 10 en 12 graden in Laag­ en Midden­ België en 7 tot 9 graden in Hoog­ België. De wind is eerst matig tot vrij krachtig uit een zuidelijke hoek, maar zwakt tegen de avond af.

Zondag gaat het wellicht nog enige tijd regenen, vooral in het oosten. In het westen wordt het droger, al kan er daar een enkele bui voorkomen. Het is het grootste deel van de dag wellicht zwaarbewolkt tot betrokken al zijn er enkele opklaringen mogelijk in het westen. De maxima liggen rond 10 graden in Vlaanderen en 7 graden op de Ardense hoogten.

Maandag begint droog met opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe vanuit het westen, gevolgd door regen. Het wordt wat frisser met maxima rond 8 graden in het centrum.

Dinsdag bepaalt wellicht een actieve golvende regenzone ons weer en verwachten we vrij veel neerslag. Het wordt zachter met maxima rond 11 graden in het centrum. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind.

Woensdag krijgen we wellicht ook veel regen te verwerken, waarbij het kwik op vele plaatsen de kaap van 10 graden overschrijdt.