Vandaag nog fris, maar komend weekend stijgt temperatuur weer tot 25 graden

Vandaag wordt het gedeeltelijk bewolkt en in de loop van de dag ontstaan meer stapelwolken. Later vallen er enkele buien, die hier en daar gepaard kunnen gaan met een donderslag. We halen maxima van 14 graden in de Hoge Ardennen en 18 of 19 graden in het centrum. Er staat een zwakke veranderlijke wind, die later aanwakkert naar soms matig uit west tot zuidwest.

Lees ook Hagelbollen zo groot als appels vallen uit de lucht in Bulgarije

Vannacht trekken de buien weg naar Duitsland en verschijnen er brede opklaringen. De minima dalen naar waarden tussen 3 à 6 graden in de Ardennen en 7 tot 11 graden elders. De wind is zwak tot matig uit west tot zuidwest.

Woensdag begint met vrij zonnig weer. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt en op een lokale bui na, vooral in de noordelijke landshelft, blijft het droog. De maxima liggen tussen 15 à 17 graden aan zee en op de Ardense toppen en 18 à 20 graden elders. De wind waait zwak tot matig uit het westen, draaiend naar het noordwesten.

Volledig scherm © Getty Images/iStockphoto

Donderdag begint opnieuw vrij zonnig. In de loop van de dag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, maar het blijft droog. De maxima schommelen tussen 16 graden aan zee en in de Ardennen en 22 graden in het uiterste zuiden en de Kempen, bij een zwakke tot soms matige wind uit het noorden tot noordoosten.

Vrijdag wisselen zonnige perioden af met hoge of middelhoge wolkenvelden. Het blijft in de meeste streken droog, al is een bui tegen het einde van de dag niet uitgesloten. Die kunnen vanuit Frankrijk binnen drijven. Het wordt enkele graden warmer, met maxima tussen 19 en 24 graden.

Zaterdag wordt het weerbeeld onstabiel, maar vrij warm. We verwachten enkele actievere (onweers)buien die vanuit Frankrijk ons land binnen komen in de loop van de dag. Het wordt 20 tot 25 graden. De wind waait matig of aan zee soms vrij krachtig uit het noordoosten tot oosten.

Zondag is de atmosfeer onstabiel en kunnen er enkele onweersbuien losbarsten. Het wordt 19 tot 24 graden.

Begin volgende week is het ook vrij zacht, maar nog licht onstabiel, met kans op nog enkele buien. De maxima schommelen in het centrum rond 22 graden.

LEES OOK: