Vandaag nog droog met kwik net boven vriespunt, daarna zachter maar ook wisselvalliger

Vandaag blijft droog met eerst nog veel wolkenvelden. In de loop van de dag verschijnen er meer en meer opklaringen, die in de namiddag zelfs breed kunnen worden. In de ochtend is er nog kans op aanvriezende mist in de Ardennen en in Belgisch Lotharingen. De maxima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 5 of lokaal 6 graden over het centrum en het westen. Er waait een overwegend matige zuidoostenwind.

Donderdagavond is het op de meeste plaatsen helder of licht bewolkt. In de loop van de avond en nacht neemt de bewolking toe vanaf de kust. Op het einde van de nacht verwachten we regen aan de kust en in het westen van het land. De minima, die in de loop van de avond of in het begin van de nacht bereikt worden, schommelen tussen ­4 graden in de Hoge Ardennen, 0 graden in het centrum en +1 graad over het westen. Er waait een matige zuidoostenwind.

Vrijdag is het overal zwaarbewolkt met perioden van regen vanaf het zuidwesten. In de hoge Ardennen kan de eerste neerslag winters van karakter zijn maar later gaat deze ook over in regen. De wind is vaak matig uit het zuiden tot zuidoosten bij maxima tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 of 9 graden in het uiterste westen.

Zaterdag is het zwaarbewolkt met enkele buien. De maxima lopen uiteen van 4 graden op de Hoge Venen en 9 graden aan zee bij een zwakke tot matige zuiden­ tot zuidwestenwind, die later naar het westen draait.

Zondagochtend verlaat een zwakke regenzone met lichte regen of motregen ons land via het noordoosten. Vanaf de kust komt er in de loop van de avond en nacht opnieuw een regenzone opzetten. Tussen de twee regenzones is het droog en verschijnen er opklaringen. De maxima liggen tussen 4 en 8 graden bij een matige zuidelijke wind.

Maandag verlaat een regenzone ons land via het oosten. Vanuit het westen verschijnen er opklaringen. De maxima schommelen tussen 6 en 11 graden. De wind waait matig uit zuidzuidwest.

Dinsdag is het wisselvallig in het binnenland met enkele buien. Aan de kust en in het westen blijft het droog met soms brede opklaringen. De maxima schommelen tussen 6 en 10 graden. De wind waait matig uit zuidzuidwest.

Woensdag blijft het meestal droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen rond 9 graden in het centrum van het land.