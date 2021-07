Vandaag nog droog en zonnig, maar nat weekend staat voor de deur: intense buien en onweer mogelijk

Riemst en Bilzen getroffen door hevige regenval, Nederland­se snelweg volledig versperd

14 juli In Bilzen en vooral in Riemst kwamen gisterenavond verschillende straten blank te staan door de hevige regenval. Bij de brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg liepen veertig meldingen binnen. In Limburg vindt deze ochtend overleg plaats met gouverneur Jos Lantmeeters, aangezien het risico op overstroming nog groot is. Veel wateroverlast was er gisterenavond ook in verschillende delen van Nederlands-Limburg, zo verdween de A79 ter hoogte van Heerlen volledig onder water, aldus een woordvoerder van de politie.