Vandaag meestal zonnig

Morgen is het eerst overal zonnig. In de namiddag ontstaan er stapelwolken, vooral in de zuidoostelijke helft van het land en verschijnen er enkele hoge sluierwolken vanaf het westen. We halen maxima van 20 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 24 of 25 graden in het binnenland. Er waait een zwakke wind uit oostelijke en later uit veranderlijke of zuidelijke richtingen.