Vandaag kleine kans op tornado in Vlaanderen: “Wees waakzaam en gebruik je gezond verstand”

Zo zal het onweer vandaag over ons land trekken

Ook vandaag geldt code geel voor het hele land, nadat het onweer gisteren al op verschillende plaatsen in ons land schade aanrichtte. Het KMI sluit bovendien niet uit dat er zal worden opgeschaald naar code oranje. Volgens onze weerman Frank Duboccage zal er vandaag nóg meer regen vallen en bereiden we ons best voor op windstoten tot meer dan 100 kilometer per uur. Bovendien is er zelfs een kleine kans op tornado’s. Wat mogen we verwachten?

1:35