Vandaag grijs en motregen, morgen krijgen we zonnig en zacht herfstweer

WeerVandaag begint de dag op de meeste plaatsen zwaarbewolkt en grijs en kan er hier en daar wat motregen vallen. In de loop van de dag breekt het wolkendek wat open en komen er enkele opklaringen. Het blijft dan zo goed als droog. De maxima liggen tussen 8 graden in Hoog­-België en 13 of 14 graden in Laag­-België. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit het zuidwesten. Dat meldt het KMI.

Deze avond en -nacht wordt het droog en komen er steeds meer en bredere opklaringen. In de Ardennen kan er zich nevel, mist of laaghangende bewolking vormen. De minima liggen tussen 2 à 3 graden in sommige Ardense valleien en 8 graden in Vlaanderen.

Morgen krijgen we droog, zonnig en zacht herfstweer. Aan de zuidoostkant van de Ardennen is het waarschijnlijk eerst nog grijs met mist of laaghangende bewolking. In de loop van de namiddag komen er in het westen al wat meer wolkenvelden opzetten, de voorbode van een zwakke regenzone die 's avonds het land intrekt. De maxima liggen tussen 10 graden op de Hoge Venen en 15 graden in de Kempen en in het westen.

Donderdag wordt het gedeeltelijk en soms zwaarbewolkt met de doortocht van een reeks buien in de namiddag en 's avonds. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden. De wind wakkert aan en wordt matig tot vrij krachtig uit noordwest. In de nacht naar vrijdag kan de neerslag in de Hoge Ardennen een winters karakter aannemen.

Vrijdag zijn er veel wolkenvelden met slechts enkele opklaringen. Het zou meestal droog moeten blijven. Tegen de avond zou een storing al het westen van het land kunnen bereiken. Het wordt fris met maxima van 3 tot 8 graden.

Zaterdagvoormiddag zorgt een zwakke storing waarschijnlijk in het oosten van het land nog voor perioden van regen. In de namiddag zijn er vooral in het westen opklaringen mogelijk, in het oosten blijft de bewolking overheersen. De maxima liggen tussen 5 en 13 graden.

Zondag blijft het zwaarbewolkt tot betrokken met af en toe regen. In de namiddag zou het wat droger kunnen worden. Maxima van 7 graden in de Hoge Ardennen tot 12 graden in het centrum.