Vandaag eerst bewolkt met hier en daar buien, weekend koud maar droog, met zonnige perioden

In de namiddag wordt het overwegend droog, al kan er over het uiterste westen en zuidoosten van het land nog steeds een bui vallen. Vooral na de middag kunnen er regionaal opklaringen verschijnen. De maxima schommelen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 6 of 7 graden in de rest van het land. De zuidenwind is in eerste instantie nog vrij krachtig, maar wordt in de namiddag geleidelijk matig. Aan zee waait de wind eerst krachtig, later vrij krachtig. De winden kunnen in de ochtendperiode nog 70 of 80 km/u bereiken, zegt het KMI.