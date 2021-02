Vandaag een grijze dag, maar iets warmer tot 8 graden

Het is een grijze dag vandaag. In de ochtend kan er wat lichte regen vallen, in de namiddag wordt het geleidelijk droger, al is een plaatselijke bui niet uitgesloten. De maxima zijn opnieuw zachter en liggen tussen 4 en 8 graden.

De wind is eerst meestal zwak veranderlijk en ruimt geleidelijk naar het noordwesten en wordt zwak tot matig.

Volgende nacht wordt het zwaarbewolkt, maar overwegend droog met enkele opklaringen. Tegen de ochtend gaat het vanuit Frankrijk regenen. De minima liggen rond het vriespunt op de hoogten van de Ardennen en tussen 2 tot 4 graden elders. De wind waait zwak tot matig, eerst uit het noordwesten en later krimpend naar het zuiden.

Dinsdag trekt een regenzone vanaf het westen door het land. In de namiddag wordt het droger met enkele opklaringen, maar ook nog enkele buien. Het wordt gevoelig zachter met maxima van 7 of 8 graden in Hoog-België tot 12 graden vlakbij de Franse grens.

De wind is eerst zwak tot matig uit zuid en draait in de loop van de dag naar zuidwest. Daarbij trekt hij ook aan tot matig met windsnelheden van 40 tot 60 kilometer per uur.

Woensdag valt er eerst soms wat lichte regen. Later op de dag bereikt een actievere neerslagzone ons land vanaf de Franse grens. Tegen de avond is daarbij lokaal onweer niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 8 en 11 graden. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit zuid tot zuidwest.

Donderdag verlaat de neerslag ons land via Nederland en Duitsland en wordt het droog en wisselend bewolkt. De maxima schommelen tussen 5 en 10 graden bij een matige, later zwakke, zuidenwind.

Vrijdag is het eerst droog met opklaringen en hoge sluierwolken. In de namiddag wordt het zwaarbewolkt over de zuidoostelijke landshelft met daar ook regen vanaf het zuiden. De maxima situeren zich rond 8 graden bij een zwakke tot matige oosten- tot zuidoostenwind.

Het weekend blijft nog vrij onzeker met wellicht lagere temperaturen en een grotere kans op nachtvorst. Mogelijk krijgt de neerslag tegen het einde van het weekend ook een winters karakter.