Vanavond lokaal fel onweer mogelijk met windstoten tot 100 km/u

Vandaag bereiken warme luchtmassa’s ons land. Afgelopen uren hebben zich felle onweersbuien gevormd in Frankrijk. Met een stevige zuidelijke wind worden deze onweersbuien richting België gestuwd. Vooral de regio’s ten westen van de lijn Antwerpen-Brussel-Charleroi moeten volgens de weerdienst NoodweerBenelux rekening houden met enkele pittige buien. De kans op hagel en windstoten is aanwezig. “De weersituatie laat fel onweer toe waarbij het mogelijk tot stormschade kan komen. Diverse weermodellen berekenen namelijk windstoten die 100 km/u kunnen overschrijden. Pas na middernacht wordt het geleidelijk rustiger”, weet weerman Nicolas Roose.

Vandaag bereikt van oorsprong subtropische lucht onze omgeving. De temperatuur klimt onder leiding van enkele opklaringen snel naar hogere waardes. Tegen het middaguur noteren we op veel plaatsen 19 tot 22°C. Na de middag blijft het op de meeste plaatsen licht bewolkt waardoor de temperatuur verder kan klimmen tot een lokale zomerse 25°C. De wind waait eerst vrij zwak uit zuidelijke richtingen en gaat tegen het middaguur in kracht toenemen.

Volledig scherm Actuele onweersbuien zichtbaar in Frankrijk (18u). © NoodweerBenelux

Onweersbuien in de late namiddag en avond

Tijdens de late namiddag en vroege avond ontstaan volgens NoodweerBenelux de eerste onweersbuien in het noorden van Frankrijk. “Er is voldoende instabiliteit beschikbaar om enkele felle onweders te veroorzaken. Deze kunnen gepaard gaan met hagel en windstoten. Doordat de buien zich snel verplaatsen is de kans op wateroverlast wat kleiner. De laatste weerkaarten hinten vooral op een onweerachtig scenario ten westen van de lijn Antwerpen-Brussel-Charleroi. Het oosten lijkt iets minder kans te hebben op onweer”, aldus Roose.

In alle provincies behalve Luik, Namen en Luxemburg geldt vanochtend en vanavond/vannacht code geel. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom noodnummer 1722.

Volg het onweer via deze onweerradar

Volledig scherm Waarschuwingskaart actief voor komende uren © NoodweerBenelux

Zondag blijft warm en zonnig met maxima van 21 tot 27 graden bij een strakke zuidelijke wind. Zondagochtend is er wel nog een kans op enkele lokale buien in het noordwesten en het centrum, maar daarna is het vooral zonnig en droog. Dat meldt het KMI.

Zondagnamiddag wordt het overwegend droog en vrij zonnig met vooral in het westen wat wolkenvelden. In de vooravond wordt het opnieuw onweerachtig boven het westen van het land. Het wordt warm met maxima van 21 graden in de Hoge Venen en 26 of lokaal 27 graden in het centrum van het land. Er waait daarnaast een strakke en matige tot vrij krachtige zuidenwind met rukwinden tot wel 50 à 60 km/ u.

Zondagavond en -nacht wordt het in het westen en centrum van het land wisselvallig met fikse buien die aanvankelijk gepaard gaan met onweer. Tijdens onweer zijn felle windstoten mogelijk en is er ook kans op hagel. De minima liggen tussen 12 en 16 graden.

Volgende week start wisselvallig met op maandag af en toe buien, een krachtige zuidenwind en temperaturen van 13 graden in de Hoge Venen en 19 graden in de Kempen.

Dinsdag start nog zonnig op vele plaatsen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en gaan er buien vallen. De maxima liggen tussen 16 en 18 graden in Laag- en Midden- België en tussen 13 en 15 graden in Hoog- België.

Ook woensdag blijft de atmosfeer onstabiel en ontwikkelen er zich in de loop van de dag stapelwolken, die op meerdere plaatsen buien zullen veroorzaken die wellicht wel minder intens zijn. Ook de maxima liggen iets lager, tussen 12 graden op de hoogten en 15 tot 17 graden in de rest van het land.

Donderdag verloopt waarschijnlijk eerst droog met zonnige periodes. In de loop van de namiddag neemt de kans op een aantal buien toe. Het kwik komt in de namiddag wellicht iets hoger, rond 17 of 18 graden in het centrum.

Vrijdag blijft de atmosfeer onstabiel met buien, die vooral in de namiddag of avond vallen. Het kwik verandert weinig en ligt rond 17 graden in het centrum.

Ook zaterdag is de kans op neerslag, meestal in de vorm van buien, vrij groot. Het kwik blijft iets onder de norm, rond 16 graden in het centrum van ons land.

Volledig scherm Illustratiebeeld. © Jill Dhondt