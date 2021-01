Vanavond en vannacht opnieuw kans op lichte sneeuwval in het centrum en oosten van het land

Vanavond en vannacht trekt een winterse neerslagzone over het land. In het westen is dat veelal regen, gemengd met smeltende sneeuw. In het centrum en oosten van ons land kan de regen voorafgegaan worden door enkele uren van lichte sneeuwval. “Het is niet onmogelijk dat er kortstondig een dun sneeuwtapijtje ontstaat, maar veel stelt het op dit moment niet voor.”

Winterweer blijft in de buurt

De Lage Landen liggen komende dagen op de grens tussen beduidend warmer weer in het zuidelijk deel en vrieskou met sneeuw in het noorden. Zo moeten we volgens de weerdienst vanaf morgen geregeld rekening houden met actieve neerslagzones. In België lijkt dat op dit moment vooral om regen te gaan. In het uiterste noordoosten van Nederland kan het nog koud genoeg zijn voor sneeuwval. “Weermodellen hebben bijzonder veel moeite om de weersituatie goed in te schatten. Dat is iets wat we wel meer zien in het winterseizoen. Alle opties blijven komende 7 dagen binnen handbereik. De kans op warmer weer met regen heeft wel een lichte voorkeur in de weermodellen”, besluit NoodweerBenelux.