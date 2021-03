Vanaf zondag lenteweer, volgende week mogelijk 20 graden

KMI waarschuwt voor buien en rukwinden dit weekeinde

13 maart Vanochtend trekt een koufront verder over België en verlaat in de voormiddag al ons land via het zuidoosten. In de hoge Ardennen kan de regen overgaan in winterse neerslag. Achter het koufront verschijnen er opklaringen, die in de voormiddag soms breed kunnen zijn, zo meldt het KMI.