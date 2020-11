Vanaf volgend jaar zegt weerman David Dehenauw minder snel dat het 'warmer is dan normaal'

Frisse maar zonnige herfstdag

4 november Het wordt vandaag, na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs, wisselend bewolkt en droog met soms bredere opklaringen. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 graden in het westen van het land. De wind waait zwak, eerst uit veranderlijke en later uit noordelijke richtingen. Het KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie.