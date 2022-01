Vanaf vanavond veel regen verwacht in Wallonië: “Wateroverlast wordt niet uitgesloten”

Vanaf vanmiddag tot morgenavond trekt een actieve storing over ons land met veel regen. “Vooral in de zuidelijke helft van ons land verwachten we tientallen liters regen per vierkante meter”, aldus VTM-weerman David Dehenauw. Morgenavond bereiken we de achterzijde van die storing en komt gevoelig koudere, onstabiele, polaire lucht onze richting uitgewaaid. Dat meldt het KMI.

De (te) warme temperaturen zijn dan wel achter de rug, er wordt de komende nacht veel regen verwacht. Dehenauw verwacht geen nieuw dagrecord vandaag, maar “het is vooral uitkijken naar de zuidelijke helft van ons land waar we tientallen liters regen per vierkante meter verwachten en zeer alert zijn. Er is ook een KMI-waarschuwing van kracht ten zuiden van Samber en Maas”, aldus Dehenauw. Het gaat onder meer om regio’s waar de regen in juli veel schade heeft aangericht: “Op sommige plaatsen zijn ze nog steeds niet hersteld van de zondvloed in 2021", waarschuwt NoodweerBenelux op Twitter.

Ook gisteren raasde er een felle onweersbui over ons land. Dat heeft onder meer in Kinrooi en in Maaseik - in de provincie Limburg - voor schade gezorgd. Dakpannen waaiden weg en meerdere bomen gingen tegen de grond. Ook in Meerbeke bij Ninove in de provincie Oost-Vlaanderen hebben verschillende woningen water binnen gekregen. Een deel van de straten kwam blank te staan. Onze weerman David Dehenauw vertelt bij HLN Live dat de “kans op forse windstoten vandaag klein is”. “We verwachten wel nog buien vandaag. Die kunnen stevig zijn, maar er zal minder wind zijn dan gisteren. Ook de kans op onweer is kleiner dan gisteren”, aldus Dehenauw.

Volledig scherm De schade in Maaseik en Kinrooi is opmerkelijk. © RV

Uitgebreid weerbericht

Vandaag (maandag) begint wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van regen. In het centrum, het oosten en het zuidoosten van het land worden die buien in de loop van de dag frequenter en intenser. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 graden in Vlaanderen. “Het dagrecord van 12,7 graden wordt vandaag niet verbroken”, verduidelijkt Dehenauw. “Deze week gaan we opnieuw naar normalere temperaturen voor de tijd van het jaar: 6 graden overdag.” Aan zee waait het krachtig: er zijn rukwinden mogelijk tot 60 kilometer per uur. Ook vanavond wordt zwaarbewolkt in Vlaanderen. De nacht brengt regen. De minima schommelen tussen 4 en 8 graden.

Morgen is een zwaarbewolkte, regenachtige dag. In het zuidoosten van het land kunnen er aanzienlijke hoeveelheden regen uit de hemel vallen. De maxima schommelen aanvankelijk tussen 6 en 10 graden, later wordt het geleidelijk kouder. Dehenauw waarschuwt dat er in de zuidelijke helft van ons land veel regen kan vallen. “Er worden toch tientallen liters regen in Wallonië verwacht. Er is ook een KMI-waarschuwing van kracht. Vooral ten zuiden van Samber en Maas. In Vlaanderen is dat niet het geval. Het is niet uitgesloten dat er opnieuw wateroverlast kan komen in Wallonië. Het zou kunnen, maar het is niet aan het KMI om dat te beoordelen. Ik sluit het niet uit.”

Woensdag begint droog en koud: het KMI voorspelt opklaringen en mogelijk zelfs ijsplekken. In de loop van de dag wordt het weer wisselend bewolkt met enkele buien. Die buien kunnen in de Ardennen een winters karakter aannemen. De maxima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 6 graden aan zee.

Ook donderdagochtend kan het lokaal vriezen tijdens de opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking weer toe. 's Avonds volgen perioden van regen. In de Ardennen kan er smeltende sneeuw vallen. De maxima liggen tussen 1 graad en 5 graden.

Vrijdag wisselen opklaringen en buien elkaar af, in Hoog-België zijn dat winterse buien. De maxima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 7 graden in Vlaanderen.

Zaterdag wordt mogelijk droger, maar het KMI sluit winterse buien niet uit. De maxima houden dezelfde waarden aan. Zondag brengt meer wolken en buien met zich mee, eventueel met een winters karakter. In het centrum van het land schommelen de maxima rond 6 graden.