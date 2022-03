Vanaf morgen kans op smeltende sneeuw: “Een late winterprik in de lente”

Er is vandaag vrij veel bewolking en het is overwegend droog. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 of lokaal 13 graden in het centrum van het land, meldt het KMI. Morgen wordt het veel frisser met temperaturen rond 3 graden. “Er wordt morgen zelfs smeltende sneeuw verwacht. Ook vrijdag kan er sneeuw vallen”, vertelt onze weerman Frank Duboccage.

‘s Avonds en ‘s nachts is het eerst nog wisselend bewolkt en op een lokale bui na droog. In het tweede deel van de nacht trekt een koufront vanaf het noordwesten het land in met regen die kan overgaan in (smeltende) sneeuw. In de zuidoostelijke landshelft blijft het nog overwegend droog tot morgenochtend. De minima liggen tussen -2 graden in sommige Ardense valleien en +4 graden in Belgisch Lotharingen.

Morgen trekt een storing verder oostwaarts over het land met regen of (smeltende) sneeuw. “Het koelt af tot ongeveer 3 graden. We starten eventueel met smeltende sneeuw in het westen van het land”, zegt onze weerman Frank Duboccage.

In het zuidoosten begint de dag nog droog, in het westen wordt het in de loop van de dag wisselend bewolkt met enkele buien van regen, smeltende sneeuw of korrelhagel. Het wordt vrij koud met maxima van 2 tot 8 graden.

Blijft de sneeuw liggen?

“Op dit moment is het nog moeilijk te zeggen of de sneeuw ook zal blijven liggen, maar dat het zal sneeuwen op heel wat plaatsen is vrij zeker. Een late prik van de winter in het lenteseizoen”, lacht weerman Nicolas Roose van NoodweerBenelux.

Of de sneeuw zal blijven liggen is afhankelijk van diverse factoren. “Begint de sneeuwval vrij vroeg en kan er zich in de loop van de ochtend een dun sneeuwtapijtje vormen, dan kan de sneeuw langer standhouden tegen de in kracht toenemende zon. De voorgeschiedenis met veel zon en vrij hoge temperaturen van afgelopen dagen werkt uiteraard ook niet mee”, weet NoodweerBenelux.

Wanneer kunnen we de winterse neerslag verwachten?

Er zijn volgens NoodweerBenelux nog een aantal onzekerheden in de verschillende weermodellen naar timing en intensiteit van de neerslagzone. De meeste berekeningen geven de neerslagzone in de loop van donderdag boven de Benelux. Dat resulteert op veel plaatsen in smeltende sneeuw die bij voldoende intensiteit kan transformeren naar droge sneeuw.

De hoogste kansen situeren zich daarop in de voormiddag en de late namiddag wanneer de temperaturen lager kunnen uitvallen. De maxima op donderdag stagneren rond 3°C.

Sneeuwkans op donderdag 31 maart 2022. © NoodweerBenelux

De winterse neerslagkansen blijven ook vrijdag 1 april 2022 in de buurt van de Benelux. Lokaal valt er dan nog wat meer sneeuw, maar daarvoor is het afwachten op de nieuwste berekeningen.

Sneeuwkans op vrijdag 1 april 2022. © NoodweerBenelux

“In de nacht van donderdag op vrijdag koelt het af tot het vriespunt”, gaat onze weerman verder. “Het blijft gewoon regenen. Die regen zal in de nacht overgaan tot (smeltende) sneeuw.”

Vrijdag wordt het overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen of smeltende sneeuw in het oosten, in de Ardennen meestal sneeuw. De maxima schommelen van 0 tot 7 graden bij een gure noordoostenwind met rukwinden rond 80 kilometer per uur, vooral aan zee.

Tijdens het weekend krijgen we zonnige periodes. ‘s Nachts schommelen de temperaturen rond -3 graden Celsius. Overdag krijgen we maxima tot 7 graden.