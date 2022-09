Vanaf middernacht code oranje voor neerslag in Vlaams-Brabant en Brussel

In Vlaams-Brabant en het Brussels hoofdstedelijk gewest geldt code oranje, net als voor de provincies Waals-Brabant, Luik en Luxemburg. In die laatste provincie geldt de waarschuwing tot donderdag 2 uur. Voor de andere provincies en de kust houdt het KMI het op code geel.

Volledig scherm © KMI

Lokaal is in 24 uren 50 tot 70 liter water per m² mogelijk, wat een code oranje rechtvaardigt. Om een idee te geven: de normale neerslaghoeveelheid voor de maand september ligt tussen 65 en 120 liter water per m², naargelang van de plaats.

Er is onzekerheid over de plaats waar de meeste neerslag zal vallen. Her en der is er ook kans op onweer en windstoten, besluit de weerkundige dienst.

Wegens het slechte weer is ook het nummer 1722 geactiveerd. Dat betekent dat voor storm- en waterschade waarvoor bijstand van de brandweer nodig is een aanvraag ingediend kan worden via het e-loket 1722.be of het nummer 1722 gebeld kan worden. "Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn", benadrukt de FOD.