Van heel koud naar heel zacht weer: kwik naar 16 graden in weekend

De dag start betrokken en regenachtig. De neerslagzone trekt geleidelijk oostwaarts met vooral ten zuiden van Samber en Maas kans op wat aanvriezende regen. Ook in de Kempen is dit niet volledig uitgesloten. 's Namiddags blijft het bewolkt en wordt het droger vanaf het westen. Het wordt zachter met temperaturen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het westen. Er staat een meestal matige, aan zee en op het Ardense reliëf tijdelijk nog vrij krachtige, wind uit het zuiden die ruimt naar het zuidwesten. Op het Ardense reliëf zijn tijdelijk nog rukwinden mogelijk rond 60 km/u, zegt het KMI.