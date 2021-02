Valentijn zet periode van zachtere temperaturen in: komend weekend 15 graden

Deze namiddag blijft het droog met veel hoge en middelhoge wolkenvelden. Het wordt zachter met licht positieve maxima van 1 tot 5 graden. De wind waait matig, aan zee en op de Ardense hoogten meestal vrij krachtig, uit het zuidoosten. Zowel aan zee als in de Hoge Ardennen zijn rukwinden mogelijk tussen 50 en 65 kilometer per uur.



Vanavond en vannacht is het betrokken tot zwaarbewolkt en in eerste instantie nog droog. Iets na middernacht bereikt een neerslagzone onze kust. Tegen de ochtend valt er ook lichte regen in het centrum van het land. De minima liggen rond het vriespunt of zijn licht positief in Vlaanderen en dalen onder het vriespunt in Hoog­-België. De wind waait nog steeds matig, tot vrij krachtig aan zee en in de Ardennen.

Morgenochtend start betrokken en regenachtig in het westen van het land. Deze neerslagzone trekt geleidelijk oostwaarts met vooral ten zuiden van Samber en Maas kans op wat aanvriezende regen. Ook in de Kempen is dit niet volledig uitgesloten. Op de Ardense toppen is tijdelijk wat (smeltende) sneeuw mogelijk. ‘s Namiddags blijft het bewolkt en wordt het droger vanaf het westen. Lokaal kan er nog een buitje vallen. Het wordt zacht met temperaturen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het westen. Er staat een meestal matige, aan zee en op het Ardense reliëf tijdelijk nog vrij krachtige, wind uit het zuiden die ruimt naar het zuidwesten. Maandagnacht zakken de temperaturen nergens meer onder het vriespunt.

Dinsdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met een kleine kans op een lokale bui. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen, gevolgd door regen. Het is zacht met maxima tussen 7 graden op de Hoge Venen en 12 graden in het centrum van het land. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit het zuidwesten.

De rest van de week wordt wisselvallig, met af en toe regen, maar wel een stuk zachter. Zaterdag en zondag zorgt een hogedrukgebied boven Centraal­-Europa voor mooi en zonnig weer. Het wordt ook erg zacht met maxima rond 15 graden.