Uitbraak van tornado’s op komst voor delen van Noord-Amerika

Het buitenbub­bel-weerbe­richt: wat zijn de mooiste dagen om af te spreken deze week?

8 maart Het Overlegcomité heeft beslist dat we vanaf vandaag met tien in plaats van met vier buiten mogen afspreken. Deze week lijken de weergoden ons niet zo goed gezind, maar VTM-weerman Frank Duboccage ziet toch een paar mogelijkheden om het glas te heffen in de openlucht.