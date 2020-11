Tyfoon Goni gaat met 225 km/u aan land op Filipijnen: miljoen mensen geëvacueerd

weer Koel en wisselval­lig weekend met buien op komst

9 oktober Het blijft vandaag in het zuiden van het land nog lange tijd regenachtig. In de Ardennen kunnen lage wolken het zicht belemmeren. Elders wisselen opklaringen en wolken elkaar af en vallen er hier en daar nog enkele buien. De maxima schommelen van 11 graden in de Hoge Ardennen tot 16 graden in Laag- en Midden-België. De wind is eerst zwak en later matig uit west tot zuidwest, zegt het KMI.