Tweede warmste winter ooit in Europa

De winter van 2022-2023 was de op een na warmste ooit voor Europa, met hoge gemiddelde temperaturen in Oost-Europa en delen van Noordoost-Europa. Dat heeft het Europese aardobservatieprogramma Copernicus gemeld. Daarnaast blijkt nog dat de omvang van het zee-ijs in het zuidpoolgebied in februari kleiner dan ooit was.

Het grootste deel van Europa had in februari bovengemiddelde luchttemperaturen, met name het noorden van Noorwegen en Zweden en Spitsbergen. Ook was het in het grootste deel van West- en Zuid-Europa droger dan gemiddeld.

Wereldwijd ging het om de vier na warmste februari ooit, met bovengemiddelde temperaturen in het oosten van de Verenigde Staten, het noorden van Rusland en in Pakistan en India. Op andere plaatsen, met name op het Iberisch schiereiland, in Turkije, het westen van de Verenigde Staten, Canada, het noordoosten van Rusland en het noorden van Australië, lagen de temperaturen dan weer lager dan gemiddeld.

Verder blijkt nog dat de omvang van het zee-ijs in het zuidpoolgebied afgelopen maand kleiner was dan ooit. Gemiddeld lag er 34 procent minder zee-ijs op Antarctica dan normaal in februari. Het vorige record van 2017 is daarmee verbroken. Het record zat eraan te komen want ook in januari lag er al veel minder ijs dan gebruikelijk voor die maand.

"Uit onze laatste gegevens blijkt dat het Antarctische zee-ijs zijn laagste omvang heeft bereikt in de 45-jarige registratie van satellietgegevens. Deze lage toestand van het zee-ijs kan belangrijke gevolgen hebben voor de stabiliteit van de Antarctische ijskappen en uiteindelijk voor de wereldwijde zeespiegelstijging", verklaart Samantha Burgess van Copernicus. "Poolijskappen zijn een gevoelige indicator van de klimaatcrisis en het is belangrijk de veranderingen die zich daar voordoen nauwlettend te volgen.”

Copernicus houdt met behulp van satellietgegevens ook het zee-ijs op de Noordpool in de gaten. Daar was de totale oppervlakte afgelopen maand 4 procent onder het gemiddelde voor februari.