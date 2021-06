Tweede tornado op korte tijd raast over België: “Uitzonderlijk, maar ook weer niet”

De tornado werd zondag rond 19 uur waargenomen rond het stadje Houffalize. Hoe krachtig de tornado was, is nog niet duidelijk. Wel weten we dat het in zijn tocht één boerderij in Bernistap in deelgemeente Tavigny vernielde. Niemand raakte gewond, maar één dier op de boerderij overleefde het niet. Een muur viel op het beest, waardoor het stierf. De andere aanwezigen konden op tijd geëvacueerd worden. De schade aan de oude hoeve is aanzienlijk. Het gebouw was erkend als lokaal erfgoed. “De bewoners hebben alles verloren”, zegt burgemeester Marc Caprasse maandag.



De boerderij is al generaties lang in de handen van een landbouwfamilie. “Een oude meneer en zijn zoon woonden ter plaatse. Voor hen is dit het einde van de wereld. Ze hebben niks meer. Er zijn nog dieren om te verzorgen, zieke kalveren, beesten klaar om te kalven. Bovenop de materiële schade komt een zeer lastig menselijk aspect”, aldus burgemeester Caprasse. Hij benadrukt het ontstaan van een “geweldige opwelling van solidariteit” onder de buren. Gemeentelijke autoriteiten en het OCMW zullen vergaderen over mogelijke oplossingen voor de slachtoffers