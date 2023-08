Twee grote branden in Canada komen samen: duizenden inwoners maken zich uit de voeten

UPDATEDoor de snelle opmars van het vuur zijn twee grote branden in de Canadese provincie Brits-Columbia samengekomen. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten zondag bekendgemaakt. De inwoners blijven zich intussen uit de voeten maken, met duizenden tegelijk. In totaal zijn in heel Canada op dit moment ruim duizend actieve natuurbranden.

De brandhaarden kwamen samen ter hoogte van Shuswap, op zowat 500 kilometer ten noordoosten van Vancouver. Het vuur bestrijkt momenteel een gebied van 41.000 hectare, zegt de brandweer van Brits-Columbia. De vlammen blijven zich een weg zoeken door bossen en prairies, luidt het. De noordenwind wakkert het vuur nog aan. In de door toeristen druk bezochte provincie zijn al veel gebouwen verwoest.

Over heel Brits-Columbia, waar de noodtoestand is uitgeroepen, kregen 30.000 mensen een evacuatiebevel en moeten 36.000 anderen zich klaarhouden om te vertrekken, maakten de autoriteiten zaterdag bekend. “We benadrukken dat het van het grootste belang is om de evacuatiebevelen onmiddellijk op te volgen”, zei Bowinn Ma, die in de provincie de noodtoestand coördineert. “Het is een kwestie van leven en dood voor wie nog thuis is, maar ook voor de hulpdiensten, die soms rechtsomkeert moeten maken en mensen met aandrang moeten vragen om toch te vertrekken.”

Ook het noorden van Canada wordt door branden getroffen, met name de stad Yellowknife, de hoofdplaats van de Northwest Territories. 20.000 mensen hebben er hun woonst al moeten verlaten.

Zaterdag milderden de vlammen even – door de regen van de nacht voordien - maar zondag worden nieuwe opflakkeringen verwacht. “Zelfs al is het vuur niet zichtbaar aan de oppervlakte, blijft het actief en enorm”, zei de regionale minister van Milieu Shane Thompson.

Volledig scherm Een inwoner van Brits-Columbia kijkt naar de bosbranden nabij de plaats Kelowna, Canada. (17/08/23) © AFP

Ongezien bosbrandenseizoen

Canada wordt dit jaar met een ‘bosbrandenseizoen’ geconfronteerd zoals het dat nooit eerder zag. Al 14 miljoen hectare viel aan de vlammen ten prooi, het dubbele van het vorige record uit 1989. En ook de komende dagen worden nog moeilijk. Vrijdag werd in de provincie al de noodtoestand uitgeroepen, nadat het vuur in 24 uur tijd meer dan honderd keer zo groot was geworden. Vooral Kelowna, een stad met zo’n 150.000 inwoners, wordt bedreigd door de bosbranden. Honderden brandweerlieden hebben er de handen vol met het beschermen van woningen en infrastructuur.

“Dit jaar worden we geconfronteerd met het ergste natuurbrandseizoen ooit in Brits-Columbia”, klonk het vrijdag in een verklaring van de lokale autoriteiten. “Er zijn meerdere branden in de provincie die gemeenschappen bedreigen. Duizenden mensen hebben een evacuatiebevel gekregen, tienduizenden anderen zijn gewaarschuwd voor evacuatie.”

Volgens een recente telling zijn er momenteel in Brits-Columbia 380 actieve bosbranden, waarvan er 160 nog niet onder controle zijn. De branden zorgen ook voor een enorme rookontwikkeling, die de luchtkwaliteit in tal van regio’s in de provincie zwaar aantast.

Experten waarschuwen dat de klimaatverandering de komende jaren zal zorgen voor frequentere en meer verwoestende branden. In de prairieprovincies in het westen van Canada is de gemiddelde temperatuur sinds het midden van de twintigste eeuw met 1,9 graden Celsius gestegen, volgens het ministerie van Milieu en Klimaatverandering.

Volledig scherm Een satellietbeeld - waarvan de kleuren zijn bewerkt - laat de brand bij Kelowna zien. (17/08/23) © via REUTERS

Franse brandweer helpt met blussen branden in Quebec

Ook in de provincie Quebec woeden maar liefst 125 bosbranden en zijn al 13.000 mensen geëvacueerd uit steden in het noorden van de Franstalige provincie. De autoriteiten van de Canadese provincie Quebec zeggen dat van de 1.200 brandweerlieden die de natuurbranden in de provincie bestrijden, er meer dan honderd uit Frankrijk zijn overgekomen.

Quebec is een bosrijke provincie waar 8,5 miljoen mensen wonen op een oppervlak groter dan Duitsland, Frankrijk en Spanje bij elkaar. Behalve op hulp van buitenaf hoopt de provincie ook op regen. “Er is wat regen voorspeld. Het risico bestaat dat de situatie de komende dagen kritiek blijft. Maar de komst van de Franse brandweerlieden gaat echt helpen”, zei de minister van Bosbouw vrijdag tegen journalisten.

