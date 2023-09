Twee brandweermannen omgekomen bij tyfoon Haikui in China

WEERBE­RICHT. Laatste vakantie­week start met zon en wolken

De laatste week van de grote vakantie start met zon en wolken, met in de namiddag plaatselijk kans op een bui. Aan zee is het zonniger en overwegend droog. Over het oosten hangen vrij veel hoge sluierwolken. De maxima schommelen tussen 16 à 17 graden op de Ardense hoogten en 20 à 21 graden in het centrum, voorspelt het KMI.