Tropische storm Nicole trekt als orkaan verder richting Florida

Warmste 28 oktober sinds begin metingen, en dit weekend wordt het nóg warmer

Het blijft de komende dagen opvallend zacht voor de tijd van het jaar. We zijn bijna november, maar toch krijgen we stralend nazomerweer. “Dat hebben we te danken aan een zuidelijke stroming, waardoor warme lucht uit het zuiden van Europa tot bij ons komt”, legt VTM-weerman Frank Duboccage uit. Het temperatuurrecord voor vandaag ligt al aan diggelen: in Ukkel steeg het kwik ruimschoots boven 20 graden, waarmee het de warmste 28 oktober is sinds de start van de metingen.

28 oktober