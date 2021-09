Tropische storm Nicholas sterkt aan tot orkaan: Texas krijgt af te rekenen met windsnelheden van 120 km/u

Niet alleen in Texas is het taboe op abortus nog groot. Noémie, Hanne en Kim getuigen: “Mijn huisarts zei me vlakaf dat hij er ‘keihard tegen’ was”

6 september “Met zestien vrienden gingen we op babybezoek. Die baby heeft op elke schoot gezeten, behalve de mijne.” Op abortus rust nog altijd een huizengroot taboe, bewijst de nieuwe wet in Texas. Na zes weken zwangerschap is abortus er nu verboden, en de overheid belooft ‘verklikkers’ een premie van 10.000 dollar als ze vrouwen aangeven die de wet niet gehoorzamen. Ook in ons land weegt de schaamte nog zwaar op vrouwen die kiezen voor een abortus. Noémie (33), Hanne (37) en Kim (29) doen hun verhaal. “Ik heb een leven voor de abortus en een leven erna.”