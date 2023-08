Tropische storm Idalia treft Florida mogelijk als orkaan

“Dit wordt misschien de grootste ramp van deze eeuw”: klimaatver­an­de­ring grotere bedreiging voor onze gezondheid dan levens­stijl

Niet een ongezonde levensstijl maar de klimaatverandering wordt in de toekomst de belangrijkste bedreiging van onze gezondheid volgens wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daar is milieu-arts Peter van den Hazel het helemaal mee eens. Hij licht toe op wat voor manieren de verstoring van ons klimaat onze gezondheid parten kan spelen. “Het aantal pandemieën zal verdubbelen of zelfs verdrievoudigen.’’