Tropisch weekend bij ons, ‘trop’ in Zuid-Europa: tot 45 graden in Spanje

Er staat ons in België een tropisch (onweerachtig) weekend te wachten, met temperaturen rond en boven de 30 graden. En ook vakantiegangers die naar het buitenland vertrekken, kunnen zich veelal voorbereiden op warm en droog weer. Te warm misschien. Vooral in Zuid-Europa stijgt het kwik sterk, met uitschieters tot 45 graden in Spanje.

Dat wij dit weekend een tropisch weekend krijgen, komt overigens door de situatie in Zuid-Europa: dankzij een zuidelijke stroming trekt warme lucht vanuit Frankrijk en Spanje naar hier.

Warm en onweerachtig

Morgen wordt mogelijk de mooiste dag. We krijgen zonnig en warm weer, met temperaturen tot 29 graden in het centrum en 27 of 28 graden aan zee. Zaterdag halen we tussen 30 en 32 graden in het binnenland en rond 30 graden aan zee. Naarmate de dag vordert, neemt de kans op buien met onweer toe, aan zee zakt de temperatuur door een westelijke wind ‘s namiddags snel onder de 25. Zondag krijgen we temperaturen rond 23 graden op het strand en tussen 26 en 29 graden in het binnenland. Na eerst veel zon trekken daarna vanuit Frankrijk felle onweersbuien over ons land. Na het weekend neemt de temperatuur af tot gemiddelde waarden voor deze tijd van het jaar. Het blijft dan wisselvallig met af en toe wat neerslag.

Volledig scherm Een man in Madrid zoekt verkoeling. Spanje zucht onder extreem hoge temperaturen. © AP

Zuid-Europa

Voor een langere periode met zonnig, warm en droog zomerweer moeten vakantiegangers naar het zuiden van Europa. Daar loopt volgende week de temperatuur verder op, vooral in het gebied rond de Middellandse Zee, meldt de Nederlandse weerdienst Weeronline. In Spanje kan het 40 graden worden, in de regio Andalusië zelfs 45 graden. Ook op Sardinië, Sicilië en in de zuidpunt van Italiaanse vasteland kan het 40 graden worden.

Langs de Adriatische Zee is het minder heet. Daar wordt het volgende week 30 tot 35 graden. Op de Griekse Eilanden blijft de temperatuur redelijk constant rond de 30 graden uitkomen.

Noordwest-Europa

Dichter bij huis is het een stuk koeler en wisselvalliger. Zondag zorgen onweersbuien die vanuit Frankrijk komen al voor verkoeling. In Ierland, Groot-Brittannië, delen van Frankrijk, de Benelux en Scandinavië is het 20 tot 25 graden en is de kans op bewolking en regen groter. Dieper in het zuiden van Frankrijk en Duitsland is het wel warmer en stabieler.

Vakantiegangers in de Alpenlanden krijgen te maken met rustig zomerweer en temperaturen tussen de 20 en 30 graden. Wel is er kans op regen- en onweersbuien.

