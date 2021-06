Tropisch warm met temperaturen tot 33 graden: KMI verwacht in Limburg hittegolf, morgen en vrijdag grootste kans op onweer

WeernieuwsWoensdag wordt het zonnig met in de loop van de dag wat meer wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog, maar tegen de avond is een warmteonweer niet uitgesloten. Het wordt erg warm met temperaturen boven de tropische grens van 30 graden. Dat meldt het KMI.

Vandaag wordt er van oorsprong tropische lucht aangevoerd naar het noorden. Dat resulteert straks in tropische maxima: die schommelen tussen de 25 graden aan zee tot 32 à 33 graden in de Kempen. De zon krijgt dankzij droge lucht alle kansen om zich te laten zien.

Weerdienst NoodweerBenelux waarschuwt voor deze hoge temperaturen en sterke UV-index. “De zonkracht is fel en zorgt dat u snel verbrandt zonder de juiste bescherming”, zegt weerman Nicolas Roose. “Op enkele hoge wolkensluiers na blijft het op veel plaatsen helder. Vanavond blijft de zomerwarmte lang hangen en daalt de temperatuur tegen middernacht pas onder de zomerse grens van 25°C.”

De wind wordt zwak tot soms matig uit zuidelijke richtingen. Aan zee draait de wind in de namiddag naar het noorden en wordt het wat minder warm. Woensdagavond worden de opklaringen breder, maar is eventueel nog een warmteonweer mogelijk. In de loop van de nacht komt er meer bewolking vanaf het zuiden. Het wordt een zwoele nacht met minima van lokaal 15 graden in de Ardennen tot 20 graden of meer in de grote steden.

Lokaal fel onweer op komst

De komende dagen is weer met grote onstabiliteit op komst is naar de Benelux. Weermodellen voorzien geregeld felle onweersbuien, meldt Noodweerbenelux. Deze kunnen lokaal veel regen op korte tijd veroorzaken, gepaard gaan met een hoge bliksemfrequentie en zelfs hagel.

Weerman David Dehenauw acht de kans klein dat we vanavond warmteonweders krijgen. “De kans is klein, maar ik sluit het niet volledig uit. Als er toch lokale onweders zijn, kunnen die wel fors zijn. Voorlopig is de kans tussen morgenavond en vrijdagavond het grootst dat er een plaatselijk onweer zal zijn.”

Donderdag wordt het wisselend bewolkt met in de loop van de dag regen- en onweersbuien vanaf het zuiden. Daarbij is lokaal ook hagel mogelijk. De maxima schommelen tussen 27 graden aan zee en 33 graden in de Kempen. De wind waait overwegend matig uit zuidelijke richtingen. Aan zee steekt een zwakke tot matige noordwestelijke zeebries op in de loop van de namiddag.

Vrijdag is het wisselend tot zwaarbewolkt en vallen er buien. De buien kunnen lokaal intens en onweerachtig zijn, vooral in het westen van het land. Het blijft nog warm met maxima tussen 25 graden op de Ardense toppen en 31 of 32 graden in de Kempen. Aan zee zorgt een zeebries voor verkoeling met maxima rond 22 of 23 graden. Elders staat er een zwakke tot matige zuidenwind.

Zaterdag is het in de meeste streken eerst nog zwaarbewolkt met kans op enkele buien. In de loop van de dag neemt de kans op buien af en verschijnen er enkele opklaringen. Het wordt wat minder warm. De maxima schommelen tussen 18 graden aan zee en op de Ardense toppen tot 25 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen.

Zondag wordt het in de loop van de dag opnieuw onstabieler en moeten we rekening houden met regen- of zelfs onweersbuien. Met een matige zuidelijke wind wordt het opnieuw warmer met maxima rond 30 graden in het centrum.

Het KMI verwacht in de provincie Limburg van woensdag tot en met vrijdag een hittegolf met maximumtemperaturen tot 32 graden. In de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik waarschuwt het weerinstituut voor intense hitte woensdag en donderdag. Het Brusselse gewest kleurt woensdag eveneens geel op de kaart met de waarschuwingsniveau’s. De andere provincies blijven groen.

