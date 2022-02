“Tot maandag blijft het hard waaien”: vandaag code geel, forse windstoten verwacht

Het stormweer is voorlopig voorbij, maar de wind geeft zich nog niet helemaal gewonnen. Tot en met maandag blijft het hard waaien, met rukwinden tussen 80 en 100 kilometer per uur aan zee. Het KMI waarschuwt vandaag bovendien met een code geel voor wind in het hele land, die vanavond plaatselijk zelfs code oranje kan worden.

Volgens onze weerman David Dehenauw blijft het nog heel het weekend op bepaalde tijdstippen hard waaien. “Zeker naar maandag toe met rukwinden in het noordwesten van mogelijk iets meer dan 100 kilometer per uur”, aldus Dehenauw. “Zo zwaar als vrijdag wordt het wellicht niet meer, maar het blijft wel uitkijken en wat hinder of lokale schade blijft ook mogelijk.”

Vandaag (zondag) wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met perioden van regen of motregen. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en lokaal 12 graden in het westen, wat volgens het KMI zacht is voor de tijd van het jaar.

De zuidwestenwind waait in het binnenland vrij krachtig tot soms krachtig met rukwinden tot 70 à 80 kilometer per uur. Aan zee is de wind krachtig tot zeer krachtig met pieken tot 80 à 90 kilometer per uur.

Vanavond en in de nacht van zondag op maandag trekt een actief koufront vanaf de kust door het land met matige regenval. Achter de storing wordt het wisselend bewolkt met nog fikse buien die in de Hoge Ardennen onder de vorm van (smeltende) sneeuw vallen. De buien kunnen ook gepaard gaan met korrelhagel en onweer.

Volledig scherm De windwaarschuwingen van ons land van het KMI. © meteo.be

De wind waait in binnenland vrij krachtig tot krachtig en aan zee zeer krachtig tot stormachtig uit zuidwest, ruimend naar west. De rukwinden lopen op tussen 80 en 100 kilometer per uur.

Vanaf zondagavond geldt in het hele land code geel, zo meldt het KMI. Vanaf deze tijdstippen gaat code geel in in alle Vlaamse provincies en Brussel:

• West-Vlaanderen (vanaf 11 uur aan de kust, en vanaf 17 uur in de rest van de provincie);

• Oost-Vlaanderen (vanaf 17 uur);

• Antwerpen (vanaf 19 uur);

• Limburg (vanaf 19 uur);

• Vlaams-Brabant (vanaf 19 uur);

• Brussel (vanaf 19 uur).

Quote Zo zwaar als vrijdag wordt het wellicht niet meer, maar het blijft wel uitkijken. Hinder of lokale schade blijft ook mogelijk. Onze weerman David Dehenauw

Morgen wordt het, onder impuls van een nieuwe stormdepressie boven de Noordzee, onstabiel en onstuimig met afwisselend opklaringen en buien. Deze buien kunnen soms intens zijn met kans op korrelhagel en mogelijk een onweer. Het blijft onstuimig met waarschijnlijk rukwinden van 80 tot 100 kilometer per uur of eventueel wat meer.

Dinsdag begint de dag op de meeste plaatsen met opklaringen. In de loop van de dag trekt een Atlantische storing vanaf het westen het land in en wordt het geleidelijk zwaarbewolkt met in de namiddag regen. De maxima liggen tussen 4 à 5 graden in de Hoge Ardennen en 9 à 10 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot soms zeer krachtig uit zuidwest, ruimend naar west tot zuidwest.

Woensdag zou een mobiel hogedrukgebied voor droog en overwegend zonnig weer zorgen. In de Hoge Ardennen is er ‘s morgens aanvankelijk lage bewolking mogelijk. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden.

Donderdag zijn er aanvankelijk nog enkele opklaringen mogelijk maar in de loop van de dag trekt een regenzone vanaf de kust over het land. In de loop van de namiddag of avond volgen er opnieuw opklaringen. De maxima liggen tussen 4 en 9 graden.

OPROEP. Stormt het in uw buurt? Stuur uw beelden naar video@hln.be, via WhatsApp op 0474/74.65.02 of via 4040 in de app.

Bekijk ook: Zo verwoestend raasde storm Eunice over ons land

Lees ook: