Tot een meter sneeuw in Noord-Spanje en nog meer op komst

HET WEER Koud weekend voor de boeg met kans op (smeltende) sneeuw

5 december Er hangt vandaag eerst veel bewolking met hier en daar een bui. In de Ardennen voornamelijk van sneeuw, maar ook in Vlaanderen eerst mogelijk met een winters karakter. In de nacht van zondag op maandag is er eveneens kans op winterse neerslag of smeltende sneeuw.