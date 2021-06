Tot augustus warmer weer dan gemiddeld verwacht in noordelijk halfrond (maar niet bij ons)

Tussen juni en augustus worden hogere temperaturen dan gemiddeld verwacht in het noordelijk halfrond. Dat blijkt uit een rapport dat de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) deze week publiceerde. Een van de uitzonderingen zou echter het noordwesten van Europa zijn. Er is ook 90 procent kans dat minstens één jaar tussen 2021 en 2025 het warmste jaar ooit wordt.

Een en ander heeft te maken met het natuurverschijnsel La Niña, waarvan de recentste episode tot een einde gekomen is. Daardoor worden de komende maanden neutrale omstandigheden verwacht in de tropische Stille Oceaan en dat heeft gevolgen voor de hele wereld. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) - een onderdeel van de Verenigde Naties (VN) - zouden de temperaturen tussen juni en augustus boven het gemiddelde liggen, in het bijzonder in het noordelijk halfrond.

Tot juli is er een kans van 78 procent op neutrale omstandigheden in de tropische Stille Oceaan en dat neemt af tot 55 procent in de periode augustus tot oktober. Voor de rest van het jaar is er meer onzekerheid.

Extreem weer

De WMO waarschuwt wel dat alle natuurlijke klimaatomstandigheden tegenwoordig plaatsvinden in een context van klimaatveranderingen die door de mens gedreven worden. Die zorgen ervoor dat temperaturen wereldwijd omhoog gaan, er vaker sprake is van extreem weer en er een impact is op seizoensgebonden neerslag.

“La Niña heeft een tijdelijk wereldwijd verkoelend effect en dat is het sterkst in het tweede jaar dat het voorkomt. De huidige episode vond plaats in 2020 en 2021, wat betekent dat 2021 koel begonnen is. Dat mag ons geen vals gevoel van veiligheid geven en ons doen denken dat er een pauze is in de klimaatwijziging”, aldus secretaris-generaal Petteri Taalas van de WMO.

Recordniveaus

“Koolstofdioxideconcentraties blijven op recordniveaus en dat zal de opwarming van de aarde blijven aandrijven”, gaat hij verder. “Volgens nieuwe voorspellingen van de WMO is er een kans van 90 procent dat minstens één jaar tussen 2021 en 2025 het warmste jaar ooit wordt. Daarmee zou het 2016 van de troon stoten, een jaar waarin El Niño - dat een omgekeerd effect heeft dan La Niña - heel sterk was.

De warmere temperaturen van juni tot augustus zullen vooral voelbaar zijn in het centraal-westelijk deel van de Verenigde Staten, het meest noordelijke deel van Azië, een deel van centraal-Azië en het meest oostelijke deel van Azië, het Arabische schiereiland en het noorden van de Caraïben. Hetzelfde geldt voor de zuidelijke kust van West-Afrika, Centraal- en Oost-Afrika. Uitzondering op de warmere temperaturen zijn het noordwesten van Europa, het zuiden van Azië en het noordelijke deel van Zuid-Amerika tot in de Caraïben.

Regen

Er is ook een grotere kans op minder regen dan normaal in de Caraïben, grote delen van Zuid-Amerika onder de evenaar, grote delen van het noorden van het Middellandse Zeegebied en het zuidoosten van Europa, delen van het centrum en het westen van de Verenigde Staten, delen van Centraal-Afrika en de oostkust van Afrika. Er is kans op meer dan de normale hoeveelheid regen over noordelijke delen van Zuid-Amerika ten noorden van de evenaar en noordelijke regio’s van het Indische subcontinent.

La Niña verwijst naar het grootschalige afkoelen van de temperatuur van het oppervlaktewater in het centrum en het oosten van de Stille Oceaan, iets wat gekoppeld is aan winden, luchtdruk en regenval. Het heeft een tegenovergestelde impact op weer en klimaat dan El Niño.