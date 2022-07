Tot 45 graden in Spanje en Portugal, Europese hittekaart kleurt donkerrood

Het wordt bloedheet in onze contreien. Weervrouw Jill Peeters verwacht dat we volgende week makkelijk 36 à 37 graden in de schaduw zullen halen. Die enorme hitte is nu echter al het westen van Spanje en Portugal aan het teisteren, met temperaturen tot 45 graden. In het Franse departement Gironde, in de buurt van Bordeaux, is zowat 3.700 hectare in vlammen opgegaan. Zesduizend kampeerders gingen op de vlucht. Een overzicht.

De kust bereidt zich volop voor op de komende topdagen met zomers weer. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer. Kusthotels noteren voor de komende dagen een bezetting van 90 à 95 procent. Ook de campings noteren hoge bezettingsgraden. Westtoer raadt bezoekers aan om de kustbarometer te gebruiken om de drukste plaatsen te vermijden. Naast verblijfstoeristen worden ook een pak dagtoeristen verwacht. Daarom legt de NMBS extra treinen in naar de kust.

De reddingsdiensten van IKWV roepen nogmaals op om de instructies van de strandredders op te volgen en enkel te baden in de bewaakte zones. “Springtij bij hoogwater betekent namelijk ook vaak een sterke onderstroom.”

Frankrijk

In Frankrijk wordt de piek van de hitte maandag verwacht. In het zuidwesten kan het kwik tot 42 graden stijgen. In het westelijke centrum, de vallei van de Rhône en de regio Île de France zal normaal gezien vlot 40 graden gehaald worden.

De Franse weerdienst Météo France voorspelt een hittegolf in het zuidwesten en het zuiden en geeft een waarschuwing (code oranje) voor zeven departementen, waaronder de Gironde, Lot-et-Garonne, Tarn, Ardèche en Drôme. De waarschuwing houdt in dat de inwoners “zeer waakzaam” moeten zijn, op alle vlakken. De hittegolf zal zeven à tien dagen duren, beduidend minder lang dan de vijftien broeierig hete dagen in augustus 2003. Voor 27 departementen werd code geel afgekondigd.

In Gironde, in de buurt van Bordeaux, blijven de bosbranden onbeheerst woeden. Er werd in totaal al 3.700 hectare grond vernietigd, waarvan 2.000 in de gemeente Landiras, die op 40 kilometer ten zuiden van Bordeaux ligt. Daar is de situatie “stabiel, hoewel het vuur nog niet onder controle is”, liet het lokaal bestuur donderdag weten.

Zowat 2.100 hectare dennebomen zijn in de regio Landiras in vlammen opgegaan. In het bos van La Teste-de-Buch, een gemeente in het oosten van het departement, is 1.600 hectare bos vernietigd. De baai van Acrachon, waar de gemeente ligt, is uitzonderlijk gesloten voor het publiek. In een woonwijk uit het dorp Cazaux zijn intussen 60 mensen geëvacueerd, aldus het lokaal bestuur. Eerder moesten dinsdagnacht al 6.000 mensen evacueren uit campings in de regio.

De situatie in La Teste-de-Buch is “nog altijd onzeker door de toegangsproblemen”. Volgens de brandweermannen zijn er verschillende zaken die het blussen bemoeilijken. Zo is er een wisselende wind, is het erg warm, en woedt de brand in een bos dat op een duinrug is geplant en niet onderhouden is.

De bosbranden woeden er sinds maandag, toen een hittegolf toesloeg in het land. Er zijn tot dusver geen slachtoffers.

Frankrijk kreeg in juni voor de eerste keer dit jaar te maken met een hittegolf. Toen werden verschillende hitterecords gebroken. Météo France verwacht dat er nu enkel lokaal maandrecords zullen sneuvelen. De absolute temperatuurrecords zullen allicht wel overeind blijven.

Spanje

In Spanje krijgen vooral de inwoners van Extremadura, Andalusië en Galicië het zwaar te verduren. In Sevilla werd vandaag 45 graden gehaald. Het Spaanse weerinstituut Aemet waarschuwt dat het absolute record van 47,4 graden - gevestigd in augustus 2021 - binnenkort kan sneuvelen.

Aan de grens met Portugal moesten honderden inwoners uit voorzorg geëvacueerd worden vanwege een bosbrand. Volgens de autoriteiten is zo’n 3.500 hectare al in vlammen opgegaan. Dieren in de zoo van Madrid kregen de nodige afkoeling, met bijvoorbeeld ijslolly’s die opgefleurd werden met biefstuk, vis of watermeloen.

“Het wordt een van de drie langste hittegolven in Spanje sinds 1975", stelt Aemet-woordvoerder Rubén del Campo. Hij wijst erop dat de hittegolf “vrij uitzonderlijk” is, maar dat de klimaatopwarming meer frequente en intense hittegolven met zich meebrengt. “Het aantal hittegolven is de voorbije twaalf jaar verdubbeld in het land”, klinkt het.

Portugal

Ook in Portugal is het momenteel heel warm. De helft van het land leeft er momenteel in “code rood” wegens de hitte. Dat staat sinds 2003 op 47,3 graden, vandaag werd in de districten Santarem en Leiria (in de buurt van Lissabon) alvast 45 graden gehaald. In het hele land zijn ruim 2.700 brandweermannen in de weer om 27 bosbranden onder controle te krijgen. Er vielen al tientallen gewonden. In 2017 waren er in Portugal ook bijzonder zware bosbranden, waarbij ruim 100 mensen het leven lieten.

In de Algarve kregen toeristen niet langer toegang tot luxeresort Quinta do Lago omdat het te gevaarlijk werd vanwege de dikke rookpluimen in de buurt. “Het vuur verspreidt zich naar stedelijk gebied, met veel droge vegetatie. Een kleine vonk volstaat om de vlammen aan te wakkeren”, klinkt het.

In Leiria moest een deel van een snelweg afgesloten worden. Aan beide kanten van de baan hing er dichte rook. Helikopters en vliegtuigen dropten water om de schade zo veel mogelijk te beperken.

Griekenland

Op het Griekse vakantie-eiland Samos is woensdagmiddag een bosbrand uitgebroken. De vuurhaard bevindt zich in het westen van het eiland, in de buurt van de plaats Paleochori. Grote rookwolken zijn van ver zichtbaar, zo blijkt uit foto’s en video’s in Griekse media. In de regio hield de wind tot zeven beaufort huis.

Volgens de brandweer is een heli die met vier mensen aan boord aan de blusoperaties deelnam in de Egeïsche Zee gestort. Twee van de vier inzittenden zijn dood teruggevonden en één persoon is nog vermist. De piloot van het toestel is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is kritiek.

Er zijn ook nog veertien brandweerwagens, drie blusvliegtuigen en een tweede blushelikopter in de weer om het vuur onder controle te krijgen.

Italië

In Italië zal de warmte zich de komende dagen vooral in het noorden opbouwen. In die regio was het al bijzonder droog. De rivier Po staat op het laagste niveau van de voorbije 70 jaar.

Vrijdag worden er temperaturen van 38 tot 39 graden voorspeld in onder meer Toscane en Milaan. Zondag wordt het nog een beetje warmer, tot wel 40 graden.

