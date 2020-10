Tot 22 graden vandaag, maar KMI waarschuwt met ‘code geel’ voor rukwinden

Woensdagochtend valt er nog regen in het noordwesten van het land, terwijl het al overwegend droog is met opklaringen in het zuidoosten. Tegen de middag wordt het overal tijdelijk droog met brede opklaringen, maar later op de dag stijgt opnieuw de buienkans.

Het wordt zeer zacht met maxima tussen 20 en 22 graden in Laag- en Midden-België en 17 tot 19 graden in Hoog-België. De wind waait vrij krachtig tot krachtig, aan zee krachtig tot zeer krachtig, uit het zuiden tot zuidwesten. Aan zee en in het westen kunnen de rukwinden oplopen tot 90 km/uur. Elders liggen die tussen 70 en 80 km/uur.

Ook enkele buien

Woensdagavond kunnen er nog enkele buien vallen, vooral dan in het centrum en het oosten van het land. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het op de meeste plaatsen droog met soms brede opklaringen. Het blijft zacht met minima tussen 11 en 14 graden. De wind luwt en waait meestal matig uit het zuidwesten. 's Avonds zijn nog windstoten mogelijk van 60 tot 75 km/uur en 's nachts eerder tot 55 km/uur.

Noodnummer 1722 geactiveerd

De FOD Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 opnieuw geactiveerd, omdat het KMI waarschuwt voor slecht weer. Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Het feit dat het nummer wordt geactiveerd, zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade. De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn, niet te laten wachten. Het is geen noodnummer.

Kijk hier wanneer de hevigste wind voorspeld wordt in jouw buurt.

Volledig scherm © KMI

Donderdag verwachten we vooral over de zuidoostelijke landshelft wat regen of enkele buien. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten. Elders zijn er soms brede opklaringen en is het droog, al kan er aan zee wel een buitje voorkomen. Er staat een matige en aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind met windstoten rond 50 km/uur, al kan dit in het zuidoosten wat meer zijn. Het blijft zacht voor de tijd van het jaar met maxima tussen 15 en 18 graden.

Vrijdagochtend kan het lokaal nevelig of mistig zijn. Overdag verwachten we vooral aan zee en in het zuidoosten van het land enkele buien of regen. Het wordt minder winderig dan de voorbije dagen. Het blijft zacht met temperaturen tussen 13 en 17 graden.

Zaterdag start erg grijs met lokaal kans op wat regen. In de loop van de dag worden de opklaringen breder en wordt het droger. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden.

Zondag neemt de bewolking geleidelijk toe vanaf het westen. Tegen de avond en vooral 's nachts trekt een neerslagzone van west naar oost. De maxima kunnen nog steeds oplopen tot 17 graden.