Tot 14 graden op oudjaar: "Mogelijk sneuvelt het dagrecord"

Het wordt een ongewoon zachte kerstvakan­tie met mogelijk warmtere­cord op oudjaar

De winter is de komende dagen ver weg. Het is eind december en we kunnen fietsen en wandelen in korte broek. Vrijdag gaat de temperatuur immers naar 14 graden. En ook tijdens de tweede week van de kerstvakantie blijft het zachter dan normaal. “Bekijk het positief: de thermostaat hoeft niet zo hoog. Goed nieuws in tijden van stijgende energieprijzen”, zegt weerman David Dehenauw.

27 december