Tot 10 centimeter sneeuw verwacht in Vlaanderen: KMI waarschuwt voor gladheid en kondigt code oranje af

We staan aan de voorzijde van een heuse winterprik. Weerdienst NoodweerBenelux verwacht komende nacht en zondag op veel plaatsen winterse neerslag waarbij ook een sneeuwdek kan ontstaan. Volgens het KMI kan er tegen zondagavond 5 tot 10 cm sneeuw liggen in Vlaanderen, lokaal tot 15 cm in de Kempen. Het KMI waarschuwt voor gladde wegen en gaat over van code geel naar code oranje in Vlaanderen.

Voor vandaag lijkt het vooral bij regen te blijven. Zo trekt het regengebied langzaam verder noordwaarts. Tot de avond valt er in de meeste streken regen, met de meeste regen in het zuiden. De maxima worden deze ochtend bereikt en liggen tussen 3 en 9 graden. In de loop van de dag daalt de temperatuur en vanavond schommelen ze tussen 2 graden in de Kempen en 6 graden nabij de Franse grens. Dat meldt het KMI. De noordoostenwind neemt toe tot matig tot soms vrij krachtig in de kuststreek en in het noorden van het land.

Eerst regen, dan sneeuw

's Avonds en 's nachts valt er vrij veel neerslag in het hele land. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend verwachten we 10 liter per vierkante meter in Vlaanderen en 10-20 liter per vierkante meter in Wallonië. 's Nachts gaat de regen geleidelijk over in aanvriezende regen en later in sneeuw, eerst in de Kempen, later in een groot deel van Vlaanderen met tegen de ochtend mogelijk 1 tot 5 cm sneeuw.

“De eerste neerslag valt als regen doordat de temperatuur in de bovenlucht nog positief is. Tegen middernacht transformeert op meerdere plaatsen de regen in sneeuwval. Dit proces lijkt eerst te starten voor het noorden van Vlaanderen. Daarna komen ook de westelijke provincies aan de beurt”, meldt NoodweerBenelux. Volg de sneeuwzone op de voet via deze sneeuwradar.

In de grote zuidelijke helft van het land blijft de neerslag vallen onder de vorm van regen. Tussen beide zones, met sneeuw in het noorden en regen in het zuiden, kan aanvriezende regen vallen, in het centrale deel van het land. De temperaturen dalen verder en bereiken op het einde van de nacht -2 graden in het noorden, 0 graden in het centrum en +5 graden in het uiterste zuidoosten. De wind is matig tot vrij krachtig uit noordoost en soms krachtig aan de kust met rukwinden tot 60 kilometer per uur.

“Zoals de weerkaarten nu op tafel liggen, is de kans op de meeste sneeuw het hoogst voor de provincies Limburg, Antwerpen en het westen van ons land. We houden als weerdienst de situatie nauwlettend in de gaten, want een kleine verschuiving van de sneeuwzone zal grote gevolgen hebben”, aldus weeranalist Nicolas Roose.

Ook morgenavond sneeuw

Morgen is het zwaarbewolkt met regen, eerst in de hele zuidelijke helft van het land. In het noorden valt er sneeuw van in de ochtend. Tussen beide zones is nog tijdelijk aanvriezende regen mogelijk die de wegen gevaarlijk glad kan maken.

's Ochtends liggen de temperaturen rond -2 graden in het noorden, maar er wordt nog +6 graden in het zuiden genoteerd. In de loop van de dag wordt het kouder met in de namiddag -3 tot -4 graden in het noorden, -2 graden in het centrum en +2 of +3 graden in het zuidoosten.

Het is ook opletten voor sneeuw in een groot deel van Vlaanderen, die zich later ook kan verplaatsen naar het centrale deel van het land, terwijl de regen afneemt in het zuiden in de namiddag.

Het KMI verwacht van zaterdag middernacht tot zondagavond sneeuwhoogtes van 5 tot 10 centimeter in de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg en dan vooral tegen de Nederlandse grens. Er kan daarbij 3 tot 5 centimeter vallen in 6 uur tijd.

In het westen van de provincies Henegouwen, Luik en de centrale provincies wordt 1 tot 5 centimeter verwacht. In de provincies ten zuiden van Samber en Maas en het centrale deel van Henegouwen blijft het beperkt tot maximaal 2 centimeter.

Hoeveel het net gaat sneeuwen, is nog afwachten, zegt weerman Frank Duboccage. “Nu is er redelijk wat koude lucht aanwezig boven Scandinavië en Rusland. Die koude lucht is nu aan het afzakken richting het zuiden, waarna die het noorden van Nederland zou bereiken tegen zaterdag. De vraag is: gaat de koude lucht verder afzakken, onze richting uit? Dan kan de regen op zondag overgaan in sneeuw. Maar de vraag is ook hoe actief die neerslagzone zal zijn. In het noorden van Nederland is die zeker actief, daar is er een grote kans op tientallen centimeters sneeuw; bij ons is die kans veel kleiner.” In Nederland werd overigens al code rood afgekondigd voor de sneeuw. Mensen krijgen het advies binnen te blijven en coronatestlocaties worden bijvoorbeeld gesloten.

Ook waar er sneeuw zal vallen in ons land, is moeilijk te voorspellen. “Ik ga er vanuit dat er quasi overal sneeuw kan vallen. Je hebt misschien grotere kans in het westen van het land dan bijvoorbeeld in het zuidoosten, omdat ze daar net nog in die zachte lucht zitten. Je ziet dat we duidelijk dat we echt wel op het scheidingsvlak van die koude lucht en zachte lucht gaan zitten. Maar in grote delen van Vlaanderen kan het zondagnamiddag effectief wel wat sneeuwen.”

Gladde banen

Het KMI waarschuwt voor gladheid op de weg van zaterdagavond tot maandagochtend door de sneeuw. Tijdens de nacht van zondag op maandag is het uitkijken voor wijdverspreide vorming van ijsplekken. Het KMI geeft dan ook voor de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg code oranje wegens gladheid vanaf middernacht. In Vlaams-Brabant en de rest van het land geldt code geel.

Vanaf maandag geldt bovendien code geel voor koude in de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg.

Ook na het weekend blijft de winterprik aanhouden met op veel plaatsen vrieskou. “Waar een sneeuwdek wordt gevormd komend weekend, kan het zeer sterk afkoelen. Het is niet uitgesloten dat we volgende week op meerdere plaatsen strenge vorst noteren”, zegt Roose.

Kwikstanden die boven het sneeuwdek zakken naar -10°C zijn niet uitgesloten. “Zeker wanneer er opklaringen ontstaan in de nachtperiode kan het bijzonder snel afkoelen boven een sneeuwdek, waar er geen sneeuwdek ligt zal de temperatuur gematigd blijven. Mogelijk dat er een nieuwe stevige winterprik wordt uitgedeeld in het tweede deel van volgende week”, aldus NoodweerBenelux.

