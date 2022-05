Tornado zorgt voor grote schade in Duitsland, ons land ontsnapt aan ergste scenario

Stormjager Maickel gaat met kans op tornado júíst de deur uit: “Dat is het mooiste”

Vandaag is er een kleine kans op windschering, ook wel windhoos of tornado genoemd. Hoewel de meeste mensen dan binnenblijven, zijn er ook waaghalzen die het stormweer juist gaan opzoeken. De Nederlandse stormjager Maickel Geurts is zo iemand. Maar zonder gevaar is dat niet. “Het is echt opletten geblazen vandaag”, vertelt hij aan onze collega’s van AD.nl.

12:30